На автора блога «Заметки детского врача» Сергея Бутрия составили административный протокол по статье о возбуждении ненависти или вражды

Полиция Москвы составила административный протокол по о возбуждении ненависти или вражды в отношении врача-педиатра и автора телеграм-канала «Заметки детского врача» Сергея Бутрия.

На карточку дела, опубликованную 22 февраля на сайте московских судов общей юрисдикции, обратила внимание журналистка Юлия Азарова. На сайте фамилия врача написана с ошибкой — «Бутрия» вместо Бутрий, но его знакомые подтвердили Азаровой, что речь идет именно о нем.

Что стало поводом для составления протокола, пока неизвестно. В медицинских чатах, как обнаружил «Дождь», предполагают, что протокол могли составить из-за интервью Бутрия Катерине Гордеевой, которое вышло в марте 2023 года. Врач заявил Гордеевой о том, что война пагубно влияет на российское общество и на состояние медицины в стране, отмечает «Радио Свобода».

Сергей Бутрий пока не комментировал составление протокола.

Сергей Бутрий — московский врач-педиатр и просветитель. В блоге «Заметки детского врача» он рассказывает о детских болезнях и их профилактике, а также борется с предрассудками в отношении здоровья. На его паблик во «ВКонтакте» подписаны почти 230 тысяч пользователей, на телеграм — больше 110 тысяч, на фейсбук — почти 64 тысячи.