Apple прекратила разработку электромобиля

Корпорация Apple решила прекратить разработку электромобиля, которая велась последние десять лет. Первым об этом сообщило агентство Bloomberg, информацию подтвердили источники Reuters и The Wall Street Journal.

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, на совещании, прошедшем 27 февраля, Apple сообщила сотрудникам автомобильного подразделения, известного как проект Titan, что закрывает разработку.

Всего над созданием электрокара Apple работали около двух тысяч человек. Компания намерена перевести треть команды «проекта Titan» в другие подразделения. Часть из них будет работать с искусственным интеллектом. Как допускает WSJ, сотрудники, работающие над аппаратным обеспечением электрокара, скорее всего, будут уволены. Некоторым сотрудникам уже сообщили об увольнении.

Компания Apple потратила на исследования и разработку электромобиля миллиарды долларов, пишет WSJ. Последние несколько лет, по данным издания, в автомобильном подразделении искали новую стратегию создания электрокара. Так, некоторые топ-менеджеры выступали за тесное партнерство с производителями автомобилей и даже за покупку автомобильной компании, но ничего не получилось, говорят источники.

Как отмечает Bloomberg, теперь Apple сосредоточится на том, чтобы использовать искусственный интеллект в своих текущих продуктах, в том числе в iPhone и iPad. Ожидается, что первые подобные функции появятся в iOS 18, которая, вероятно, выйдет в сентябре вместе со следующим поколением iPhone.

В Apple отказались от комментариев.

Apple начала разработку самоуправляемого автомобиля с 2014 года. Впервые о разработке электрокара сообщила газета The Wall Street Journal в феврале 2015 года. Компания планировала создать полностью автономный автомобиль, в котором не будет даже рулевого колеса, но в дальнейшем изменила концепт, решив создать традиционный автомобиль с расширенными функциями, помогающими водителю, пишет Reuters. Изначально, как писала WSJ, компания собиралась представить электромобиль в 2019 году. Затем, по данным Reuters, возможный выпуск автомобиля запланировали на 2024-2025 годы. Официально Apple об этом не сообщала.