Reuters: Apple к 2024 году планирует создать автомобиль с аккумулятором собственной разработки

Apple вернулась к работе над собственным автомобилем, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По словам собеседников агентства, Apple планирует к 2024 году создать легковой автомобиль, для которого разрабатывает «прорывную технологию аккумуляторных батарей».

Речь идет об одноэлементной батарее (monocell), одного заряда которой автомобилю хватит на «большее расстояние» (Reuters не указывает, с чем сравнивает этот параметр один из собеседников).

Один из источников агентства допустил, что Apple в итоге ограничится созданием автономной системы вождения и ее интеграции с автомобилем, созданным «традиционным автопроизводителем».

Apple отказалась комментировать Reuters свои планы или разрабатываемые продукты.

Из материала Reuters нельзя понять, идет ли речь о полностью электрическом автомобиле или о гибриде. В 2019 году Apple подала патентную заявку на систему терморегуляции «электрических или гибридных транспортных средств с аккумуляторным питанием».

Тайваньское издание Economic Daily News 20 декабря сообщило, что автомобиль Apple выпустит уже в 2021 году. Как предполагает MacRumors, в 2021-м компания только представит автомобиль, но не будет готова к его выпуску.

О работе Apple над автомобилем известно с 2015 года. Сообщалось, что в 2017-2018 годах компания вывела на дороги Калифорнии 62 автомобиля проекта «Титан» для тестирования системы автономного вождения.