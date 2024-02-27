Росфинмониторинг внес Геннадия Гудкова в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причины, по которым Гудков попал в реестр, неясны.

Согласно правилам, Росфинмониторинг вносит в список людей, «в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности». Эти сведения ведомство может получить от СК, МВД или других силовых ведомств — обычно основанием является возбуждение уголовного дела по статьям, связанным с терроризмом и экстремизмом. О наличии такого дела в отношении Геннадия Гудкова публично не сообщалось.

В последнее время на фоне роста количества уголовных дел по «экстремистским» статьям в отношении публичных противников действующей российской власти в реестр Росфинмониторинга регулярно попадают известные люди. Так, за несколько последних месяцев туда были внесены писатель Борис Акунин, американский сенатор Линдси Грэм, пресс-секретарь Meta Энди Стоун, адвокаты Алексея Навального.

Утром 27 февраля суд в Москве заочно арестовал политика Дмитрия Гудкова (сына Геннадия Гудкова) по делу о «фейках» про российскую армию.

Геннадий Гудков в марте 2023 года был объявлен «иностранным агентом».