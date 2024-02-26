Власти России предложили, чтобы Apple позволила россиянам устанавливать на айфоны приложения из сторонних магазинов

Министерство цифрового развития РФ готовится внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который обяжет Apple ввести порядок, позволяющий устанавливать приложения из сторонних магазинов, а не только App Store. Об этом, как пишет газета «Коммерсант», заявил глава ведомства Максут Шадаев.

По словам министра, сейчас законопроект дорабатывают с учетом предложений администрации президента РФ. Шадаев сказал, что документ внесут в Госдуму в весеннюю сессию парламента, которая по плану завершится 4 августа.

По информации «Коммерсанта», под регулирование попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов. Как ожидается, их обяжут обеспечить установку всех приложений на равных условиях.

Впервые российские власти заговорили об этой инициативе в декабре 2022 года на фоне того, что из магазинов мобильных приложений Apple и Google убрали разработки российских компаний, попавших под санкции. Первоначально в министерстве цифрового развития рассчитывали, что законопроект поступит в Госдуму в весеннюю сессию в 2023 году.

«Коммерсант» сравнивает российскую инициативу с законом Евросоюза «О цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA), который вступил в силу в ноябре 2022 года. Закон обязывает Apple разрешить пользователям в ЕС установку мобильных приложений из сторонних магазинов или из интернета. Корпорация Apple 25 января объявила, что вскоре разработчики из стран Евросоюза смогут создавать альтернативы App Store и распространять свои приложения через них, но только, если они заплатят корпорации комиссию.

После начала полномасштабной войны в Украине корпорация Apple остановила продажи в России и ограничила работу Apple Pay. Многие приложения российских компаний, попавших под санкции, недоступны в App Store, при этом в магазине регулярно появляются клоны заблокированных российских приложений.

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