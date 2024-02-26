Правительство РФ поддержало идею создания «гибридных» колоний с разными видами режимов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки министерства юстиции РФ, допускающие создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа (УОТ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на сопроводительные документы к проекту.

К УОТ будут относиться исправительные колонии, в которых сделаны изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы. Появление подобных учреждений предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, которую правительство утвердило в апреле 2021 года, напоминает издание.

«Гибридные» учреждения позволят снизить расходы на этапирование осужденных из СИЗО, считает управляющий партнер консалтинговой компании AVG Legal Алексей Гавришев. Член Совета по правам человека Ева Меркачева отметила, что объединенные учреждения позволят избежать длительных перевозок осужденных.

В марте 2023 года глава Минюста Константин Чуйченко на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что первое подобное учреждение на три тысячи мест проектируются в Калужской области. Стоимость его создания Чуйченко оценил в 13 миллиардов рублей. В то же время в проектах строительства УОТ в Улан-Удэ и Чите были заложены по 20 миллиардов рублей. По словам Чуйченко, создание таких учреждений «экономически оправдано», поскольку они позволят сэкономить на содержании осужденных. Они окупятся за «где-то десять лет», заявил тогда министр.

Юрист Антон Тимченко в разговоре с «Ведомостями» отметил, основная сложность для подобных учреждений может заключаться в совмещении в одном месте нескольких различных правовых режимов. Например, правила внутреннего распорядка или требования к бытовым условиям в исправительных колониях и следственных изоляторах отличаются.

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