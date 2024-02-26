Орбан отказался встать во время минуты молчания в память о Навальном в парламенте, назвав политика «шовинистом»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и представители правящей партии ФИДЕС отказались встать во время минуты молчания в венгерском парламенте, объявленной 26 февраля в память об Алексее Навальном.

В начале заседания венгерского парламента оппозиционный депутат Бенце Тордай попросил всех встать в память о Навальном. Однако Орбан, депутаты правящей партии, а также министры его правительства остались сидеть.

Комментируя свой отказ, Орбан заявил, что «шовинистов не уважают в венгерском парламенте». «Мы не станем чтить того, кто называл грузин грызунами во время грузино-российской войны. В остальном пусть земля ему будет пухом», — цитирует Орбана венгерское издание Telex.

Премьер также поблагодарил представителей правящей партии за то, что они «сохранили хладнокровие» в реакции на убийство Навального.

Бенце Тордай заявил, что сожалеет о реакции Орбана и правящей коалиции, назвав это «позором».

Фраза Навального о «грызунах» была сказана им в 2008 году. Впоследствии он неоднократно за нее извинялся. В последний раз — в апреле 2023 года, когда он призывал к освобождению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. «К еще большему своему стыду я как-то под влиянием того, что мой товарищ сидел под обстрелом в Цхинвали, написал в 2008 году пост с оскорбительным эпитетом в адрес грузин. За это я извинялся и извиняюсь снова», — писал Навальный.

После смерти Навального Орбан, как отмечает Telex, был практически единственным лидером, не отреагировавшим на это — в отличие даже от «симпатизирующей России» Сербии. На запрос о комментарии ни премьер, ни министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто изданию не ответили.

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