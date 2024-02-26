Дмитрий Рогозин опубликовал расистский твит. А потом еще один. Астронавт Скотт Келли в ответ назвал его нацистом

В аккаунте бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в соцсети X 25 февраля был опубликован пост, в котором он сравнил министра обороны США Ллойда Остина с обезьяной.

Когда Рогозина раскритиковали за откровенно расистскую публикацию, он, как пишут Baza и Astra, разместил в телеграм-канале пост, в котором заявил, что официальные аккаунты у него есть только в этом мессенджере, а также в соцсети «ВКонтакте». При этом аккаунт Рогозина в X верифицирован еще с 2015 года, когда сервис еще назывался Twitter.

Вскоре пост в телеграме был удален, а в аккаунте Рогозина во «ВКонтакте» появилась запись, в которой он назвал «грязными обезьянами-бандерлогами» главу Пентагона, президента США Джо Байдена, а также канцлера Германии Олафа Шольца «и прочих врагов России».

К первому расистскому посту Рогозина в соцсети X утром 26 февраля добавился новый — с текстом «Monkeys should be called monkeys» («Обезьян надо называть обезьянами»).

Рогозину на русском языке ответил американский астронавт Скотт Келли. Он написал:

Димон, учитывая, что ты, в сущности, нацист, твой омерзительный расизм не вызывает особого удивления. Ты банально завидуешь настоящему генералу с его реальным боевым опытом, потому что ты — фейковый солдат с фейковыми медалями. Когда ты собираешься вернуться в Украину, чтобы опять поиграть в солдатиков? Не забудь захватить с собой бронированные памперсы.

Это не первый раз, когда Келли ругает Рогозина в соцсетях. О других таких случаях можно прочитать здесь.

Дмитрий Рогозин представляет в Совете Федерации аннексированную часть Запорожской области. Рогозин активно вовлечен в российское вторжение в Украину — он создал и возглавляет группу военных советников «Царские волки», которая занимается военно-технической поддержкой боевых подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В 2008-2011 годах Рогозин был постоянным представителем РФ при НАТО. С этого поста он перешел в правительство, стал вице-премьером и курировал ВПК.

Рогозин с 2014 года включен в санкционные списки ЕС, США и ряда других стран.