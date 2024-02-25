Проект «Давайте» собрал за сутки более 35 тысяч евро в помощь мирным украинцам

Более 35 тысяч евро собрано за первые сутки работы проекта «Давайте» в помощь мирным жителям Украины, пострадавшим от российской военной агрессии.

Сбор средств запустила «Служба поддержки» совместно с «Медузой» и «Дождем» во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

Цель акции — обеспечить постоянную денежную помощь жителям Украины, лишившихся домов и самых необходимых вещей — воды, еды, теплой одежды, лекарств, средств гигиены.

Согласно счетчику на сайте проекта, донаты в помощь украинцам отправили уже 2109 человек. Большинство из них сделаны в рекуррентных платежах, то есть помощь будет оказываться ежемесячно.

Если вы не живете в России и можете помочь, присоединяйтесь к сбору пожертвований здесь.

Подробнее о проекте

«Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь» запускают совместный сбор для украинцев, пострадавших от войны Рассказываем, как он устроен, — и просим подписаться на ежемесячный платеж

Подробнее о проекте

«Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь» запускают совместный сбор для украинцев, пострадавших от войны Рассказываем, как он устроен, — и просим подписаться на ежемесячный платеж