Проект «Давайте» собрал за сутки более 35 тысяч евро в помощь мирным украинцам
Источник: Давайте
Более 35 тысяч евро собрано за первые сутки работы проекта «Давайте» в помощь мирным жителям Украины, пострадавшим от российской военной агрессии.
Сбор средств запустила «Служба поддержки» совместно с «Медузой» и «Дождем» во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.
Цель акции — обеспечить постоянную денежную помощь жителям Украины, лишившихся домов и самых необходимых вещей — воды, еды, теплой одежды, лекарств, средств гигиены.
Согласно счетчику на сайте проекта, донаты в помощь украинцам отправили уже 2109 человек. Большинство из них сделаны в рекуррентных платежах, то есть помощь будет оказываться ежемесячно.
Если вы не живете в России и можете помочь, присоединяйтесь к сбору пожертвований здесь.