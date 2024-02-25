«Агентство»: на федеральных российских каналах не стали упоминать о второй годовщине войны

Вторая годовщина вторжения в Украину не стала темой дня в новостных выпусках российских федеральных каналов, обратило внимание «Агентство».

Вечером 24 февраля про годовщину войны не упоминалось ни в анонсах, ни в сюжетах итоговых выпусков на «России 1» и «Первом канале». В новостях рассказывалось о поездке Сергея Шойгу на фронт, новых американских санкциях, «Играх будущего» в Казани, смерти главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева и стычках фермеров с полицией на сельскохозяйственной выставке в Париже.

На НТВ в субботу не было итоговой программы, но в дневных выпусках новостей также не встречались упоминания о годовщине начала вторжения в Украину.

Единственное упоминание о годовщине войны, отмечает «Агентство», вышло в авторском комментарии Михаила Леонтьева в рубрике «Однако», показанном на 13-й минуте программы «Время». «Вторую годовщину начала СВО Украина встречает с осетриной второй свежести», — сказал пропагандист, рассказывая о визите лидеров западных стран в Гостомель.

В конце декабря 2023 года исследовательская группа провела опрос, в котором спросила у респондентов, что бы они пожелали россиянам в 2024 году. Самым популярным стало пожелание «мира, мирного неба и окончания », такой ответ дали 50% респондентов.

До этого в ноябре Russian Field публиковала результаты опроса о войне в Украине. Из него следовало, что доля россиян, выступающих за мирные переговоры с Украиной, впервые с начала войны превысила долю сторонников продолжения боевых действий. Около 48% респондентов считают, что Россия должна перейти к мирным переговорам, в то время как за продолжение боевых действий выступают 39% участников опроса.