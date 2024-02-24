В Петербурге задержали 78-летнюю художницу Елену Осипову. Она вышла на пикет с картиной памяти Навального

Полиция Петербурга задержала 78-летнюю художницу Елену Осипову, которая вышла с одиночным пикетом в память об Алексее Навальном, который умер в колонии, сообщает «Бумага». Осипова встала с плакатом «Алексей Навальный. Остановите операции Путина» возле Екатерининского сквера на площади Островского.

Через несколько минут после того, как Осипову заметил журналист, к ней подошли полицейские. Они посадили художницу в машину и увезли.

Примерно через час после задержания художницы петербургский депутат Борис Вишневский написал в телеграм-канале, что «Елену Андреевну Осипову привезли домой».

Елена Осипова больше 20 лет протестует против российских властей, ее называют «совестью Петербурга». После начала полномасштабного вторжения войск России в Украину Елена Осипова выходит на центральные улицы Петербурга с антивоенными плакатами, ее несколько раз задерживали.

В январе 2023 года полиция изъяла картины Осиповой с выставки, открывшейся в петербургском офисе партии «Яблоко». Полиция отправила картины на комплексную психолого-лингвистическую экспертизу в рамках проверки по уголовной статье о «фейках» об армии. В мае стало известно, что проверкой картин занимается СК, о ее результатах не сообщалось.

В мае Осипову госпитализировали с инсультом. В декабре художница говорила журналистам, что продолжает восстанавливаться после болезни.

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