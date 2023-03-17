Антивоенные картины петербургской художницы Елены Осиповой проверят по статье о «фейках» про армию

Картины художницы Елены Осиповой, изъятые полицией с выставки в петербургском офисе партии «Яблоко», отправили на комплексную психолого-лингвистическую экспертизу в рамках проверки по уголовной статье о «фейках» про армию РФ (часть 1 статьи 207.3 УК), заявили в прокуратуре Петербурга.

Как говорится в ответе ведомства на запрос «Яблока», полиция сочла, что на картинах Осиповой имеются «текстовые надписи, вероятно содержащие ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Ожидается, что экспертиза будет проводиться до августа 2023 года, но какое ведомство ведет доследственную проверку, остается неясным, отметили в партии.

Выставка «Мирный арт-протест» картин 77-летней художницы и активной участницы проектных акций Елены Осиповой открылась в петербургском офисе «Яблока» 31 января. На следующий день на выставку пришли полицейские, заявив, что получили сообщение о бомбе в здании. Информация о минировании не подтвердилась, но сотрудники полиции изъяли с выставки 19 картин Осиповой.

Впоследствии МВД отказало представителям «Яблока» в возбуждении уголовного дела по факту ложного минирования. В партии назвали минирование «инсценировкой, целью которой являлись срыв выставки и изъятие произведений Елены Осиповой».

Кто такая Елена Осипова

76-летняя художница Елена Осипова 20 лет протестует против российской власти. Ее задерживают на митингах, но она выходит на них снова и снова Вот что она думает о войне в Украине и равнодушии общества

Кто такая Елена Осипова

76-летняя художница Елена Осипова 20 лет протестует против российской власти. Ее задерживают на митингах, но она выходит на них снова и снова Вот что она думает о войне в Украине и равнодушии общества