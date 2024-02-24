Москвичи пришли в Храм Христа Спасителя, чтобы почтить память Алексея Навального. Возникла очередь

Жители Москвы пришли в Храм Христа Спасителя, чтобы почтить память Алексея Навального на девятый день после его смерти в заполярной колонии. Судя по фотографиям издания Sotavision, возле входа в храм возникла очередь.

Возле храма дежурит полиция. Журналист Sotavision снял на видео, как полицейские остановили на выходе из храма несколько человек для проверки документов.

Утром 24 февраля журналистка написала в телеграм-канале, что «в 15:00 в крупнейших храмах своих городов люди соберутся, чтобы почтить память» политика Алексея Навального. Дунцова добавила, что в Москве сбор в Храме Христа Спасителя, в Петербурге — в Смольном соборе.

Обновление. В Смольный собор в Петербурге пришли несколько десятков человек. В 15:30 в соборе находились около 30 человек. Они поставили свечки за упокой, кто-то принес с собой гвоздики, сообщает корреспондент «Бумаги». По его словам, внутри находились два сотрудника Центра «Э», которые снимали пришедших на телефон. На выходе из собора полицейские проверяли документы.

В городах России 24 февраля проходят акции памяти Алексея Навального, который, по заявлению ФСИН, умер в колонии 16 февраля. Полицейские в разных городах задерживают людей, возлагающих цветы у памятников жертвам политических репрессий, а также тех, кто выходит на одиночные пикеты из-за убийства Навального. По данным «ОВД-Инфо», в городах России уже задержали 27 человек, которые возлагали цветы в память об Алексее Навальном.

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