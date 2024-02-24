Москвичи пришли в Храм Христа Спасителя, чтобы почтить память Алексея Навального. Возникла очередь
Жители Москвы пришли в Храм Христа Спасителя, чтобы почтить память Алексея Навального на девятый день после его смерти в заполярной колонии. Судя по фотографиям издания Sotavision, возле входа в храм возникла очередь.
Возле храма дежурит полиция. Журналист Sotavision снял на видео, как полицейские остановили на выходе из храма несколько человек для проверки документов.
Утром 24 февраля журналистка Екатерина Дунцова написала в телеграм-канале, что «в 15:00 в крупнейших храмах своих городов люди соберутся, чтобы почтить память» политика Алексея Навального. Дунцова добавила, что в Москве сбор в Храме Христа Спасителя, в Петербурге — в Смольном соборе.
Обновление. В Смольный собор в Петербурге пришли несколько десятков человек. В 15:30 в соборе находились около 30 человек. Они поставили свечки за упокой, кто-то принес с собой гвоздики, сообщает корреспондент «Бумаги». По его словам, внутри находились два сотрудника Центра «Э», которые снимали пришедших на телефон. На выходе из собора полицейские проверяли документы.
В городах России 24 февраля проходят акции памяти Алексея Навального, который, по заявлению ФСИН, умер в колонии 16 февраля. Полицейские в разных городах задерживают людей, возлагающих цветы у памятников жертвам политических репрессий, а также тех, кто выходит на одиночные пикеты из-за убийства Навального. По данным «ОВД-Инфо», в городах России уже задержали 27 человек, которые возлагали цветы в память об Алексее Навальном.