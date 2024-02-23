Следователь поставил ультиматум матери Навального: либо она согласится на тайные похороны, либо его похоронят прямо в колонии. Ей дали три часа на раздумья

Следователь поставил ультиматум матери Алексея Навального, потребовав от нее в течение трех часов согласиться на тайные похороны политика без публичного прощания. Об этом сообщили соратники Навального Кира Ярмыш и Иван Жданов.

Если мать Навального не согласится на это условие, то политика «захоронят в колонии», заявил следователь.

«Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями», — сообщила Ярмыш.

22 февраля Людмила Навальная сообщила, что ей показали тело сына в морге Салехарда. Там же ей показали медицинское свидетельство о смерти сына, которое она подписала. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, в медицинском свидетельстве о смерти говорится, что политик умер по «естественным причинам». Тело сына Людмиле Навальной не выдали.

Директор ФБК Иван Жданов рассказал, что следователи выдвинули условия матери Алексея Навального для выдачи тела. В частности, родственники и соратники политика должны держать в тайне информацию о похоронах до того, как самолет из Салехарда приземлится в Москве, семью Навального должны сопровождать сотрудники СК на протяжении всего времени до окончания похорон, а дата погребения должна быть определена только тогда, когда тело политика привезут в Москву.

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