Парламент Германии одобрил частичную легализацию марихуаны

Бундестаг (парламент ФРГ) принял законопроект, который частично легализует в Германии выращивание и хранение марихуаны, пишет Deutsche Welle.

Проект закона поддержали 407 парламентариев, против документа проголосовали 226 депутатов, еще два человека воздержались.

Как уточняет издание, с 1 апреля людям старше 18 лет будет разрешено выращивать дома для личных целей до трех кустов конопли, а также хранить для личного пользования до 50 граммов марихуаны. В общественных местах будет разрешено иметь при себе до 25 граммов марихуаны. Помимо этого, документ предусматривает создание некоммерческих ассоциаций выращивания, которые будут обеспечивать своих членов (не более 500 человек) продуктами каннабиса.

По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, реформа, предложенная правящей коалицией, направлена на борьбу с черным рынком наркотиков, а также на снижение преступности, уточняет DW.

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