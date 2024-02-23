Мать Навального потребовала возбудить уголовное дело против следователей СК по статье о надругательстве над телом умершего

Адвокаты матери Алексея Навального подали заявление на имя руководителя управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому округу. Они потребовали возбудить уголовное дело в отношении местных следователей, которые не выдают Людмиле Навальной тело сына.

Дело предлагается возбудить по статье 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Копию заявления опубликовал директор ФБК Иван Жданов.

«В соответствии с православными канонами тело усопшего принято хоронить на третьи сутки. На сегодня прошло уже 8 дней с момента смерти Навального, но до настоящего времени тело так и не предано земле», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что следователь Варапаев сообщил Людмиле Навальной, что причина смерти установлена, но «должностные лица желают, чтобы похороны прошли тайно, без прощания и соблюдения традиций». Адвокаты также напоминают, что 22 февраля следователь угрожал «совершить противоправные действия с телом», чтобы «не допустить его погребения».

«Учитывая вышеизложенные факты, полагаю, что в действие должностных лиц СУ СК по ЯНАО усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, то есть в настоящее время происходит надругательство над телом умершего», — говорится в заявлении.

ФСИН сообщила о гибели Алексея Навального 16 февраля. Людмиле Навальной разрешили увидеть тело сына только вечером 21 февраля. В медицинском заключении о смерти Навального, показанном его матери, говорится, что он умер по «естественным причинам».

Следователи требуют от матери Навального провести тайные похороны сына. В ином случае ей угрожают тем, что политика похоронят на территории колонии.

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