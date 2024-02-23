ФБК предложил силовикам вознаграждение в 50 тысяч евро за «ценную и полную информацию» о смерти Алексея Навального

Обновление. Сумму вознаграждения за «полную информацию про убийство Навального» подняли до 50 тысяч евро, сообщил Иван Жданов.

Директор ФБК Иван Жданов записал обращение к российским силовикам, в котором призвал их поделиться любой информацией о смерти Алексея Навального. Ролик опубликован на ютьюб-канале «Навальный Live».

«Если вы чувствуете ту же боль, что и мы, напишите нам. Воспользуйтесь этим, чтобы показать, что даже внутри этой системы остаются люди, которые чувствуют боль из-за аморальных преступлений Путина», — заявил Жданов.

Он также добавил, что за «ценную и полную информацию об убийстве и его исполнителях» соратники предлагают 20 тысяч евро и помощь с выездом из страны.

«Не дайте злу торжествовать, проявите солидарность с гражданским обществом, а не с сошедшим с ума от власти и безнаказанности диктатором», — заявил Жданов.

Также соратники Навального обратились ко всем, «кто принес присягу», с призывом не поддерживать действия российских властей. «Не имеет значения, какой у вас статус и разделяете ли вы политические взгляды Алексея Навального. Есть базовые общечеловеческие принципы: нельзя издеваться над матерью и шантажировать ее телом убитого сына. Вы не можете и не должны поддерживать это. Проявите человечность, проявите сочувствие к матери, потерявшей сына. Не поддерживайте совершенно адскую жестокость и аморальные преступления Путина», — говорится в подписи к ролику ФБК.

Комментарий отдела «Разбор»

Иван Жданов предлагает потенциальным информаторам связаться с соратниками Навального, написав им на почту [email protected]. При этом, чтобы обеспечить свою безопасность и анонимность, источникам стоит выполнить еще одно условие — тоже обзавестись почтой Proton (https://proton.me/). И использовать ее для переписки. Тогда все письма действительно будут автоматически зашифрованы. Если использовать обычную почту (вроде Gmail) и не настраивать себе вручную шифрование с использованием PGP/GPG, то содержание писем будет видно на стороне почтового сервиса. А если при этом использовать для переписки российскую почту (от «Яндекса» или Mail.ru), то к ней смогут получить доступ российские спецслужбы.

Мать Алексея Навального Людмила 22 февраля сообщила, что ей показали тело сына в морге Салехарда. Там же ей показали медицинское свидетельство о смерти, в котором говорилось, что политик умер по «естественным причинам». Тело сына матери не выдали.

В тот же день Иван Жданов сообщил, что следователи выдвинули ряд условий для выдачи тела. В частности, они требовали, чтобы родственники и соратники политика держали в тайне информацию о похоронах до того, как самолет из Салехарда приземлится в Москве.

23 февраля соратники Навального рассказали, что следователь поставил ультиматум матери Алексея Навального, потребовав от нее в течение трех часов согласиться на тайные похороны политика без публичного прощания, пригрозив, что в случае отказа тело ее сына «захоронят в колонии». По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, мать Навального отказалась вести переговоры с СК.

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