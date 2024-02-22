В США задержали бывшего совладельца банка «Открытие». Его обвиняют в том, что он помогал главе ВТБ Андрею Костину обходить санкции

Минюст США предъявил обвинение главе ВТБ Андрею Костину в нарушении санкций и отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обвинительное заключение федерального суда Манхэттена.

Обвинения в отношении Костина связаны с содержанием двух яхт стоимостью более 135 миллионов долларов и дома на горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), которые, как утверждают в Минюсте, принадлежат Костину.

Американские власти также сообщают, что по делу о нарушении санкций задержаны два человека — Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд. Их обвиняют в том, что они помогли содержать недвижимость в Колорадо стоимостью 12 миллионов долларов, скрывая, что она принадлежит Костину.

РБК отмечает, что Вадим Вольфсон (до переезда в США носил фамилию Беляев) — бывший совладелец банка «Открытие», который попал под санацию в 2017 году, а в 2022 году был продан ВТБ.

Андрей Костин находится под санкциями США с 2018 года. Под санкции Евросоюза глава ВТБ попал после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В июле 2022 года OCCRP сообщал, что Костин владеет через подставных лиц элитной недвижимостью в Европе и России на сумму около 130 миллионов долларов. По информации журналистов, доверенным лицом банкира является гражданин Канады Эрик Уайт, которому принадлежит сеть офшорных компаний на Британских Виргинских островах и Кипре. На них записана элитная недвижимость, которой Костин может владеть в обход санкций.