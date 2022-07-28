OCCRP: глава ВТБ Андрей Костин через сына канадского коммуниста владеет недвижимостью в Европе и России на сумму в 130 миллионов долларов

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Глава банка ВТБ Андрей Костин, находящийся под санкциями ЕС и США, владеет через подставных лиц элитной недвижимостью в Европе и России на сумму около 130 миллионов долларов. Об этом утверждается в расследовании .

Как выяснили журналисты, доверенным лицом банкира является гражданин Канады Эрик Уайт, которому, как выяснилось благодаря , принадлежит сеть офшорных компаний на Британских Виргинских островах и Кипре. На них записана элитная недвижимость, которой Костин может владеть в обход санкций.

Среди активов, связанных с компаниями Уайта, журналисты называют отель Tannenhof в австрийских Альпах, виллу под Сен-Тропе, квартиры в Париже и Москве, а также гостиничный комплекс в Тверской области и особняк с винодельней в Крыму. Также компании, связанные с Уайтом, владели долями в российских франшизах Burger King и KFC.

Про самого Эрика Уайта известно не так много, пишет OCCRP. Он сын канадского коммуниста Берта Уайта, впервые приехал в СССР в 1966 году и получил образование в интернате для детей зарубежных коммунистических лидеров «Интердом». После школы он поступил в МГУ, затем вернулся в Канаду и занялся бизнесом.

В 2015 году Эрик Уайт получил гражданство Кипра и купил виллу по соседству с домом топ-менеджера бывшей кипрской «дочки» ВТБ Владимира Попова.

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