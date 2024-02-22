«Даже Понтий Пилат не стал препятствовать выдаче тела Спасителя». Православные священники и верующие призвали отдать тело Навального семье
Православные священнослужители и верующие опубликовали открытое обращение к властям России с призывом выдать тело политика Алексея Навального его семье. Текст обращения опубликован на сайте православного проекта «Мир всем».
Авторы обращения заявили, что Навальный был не только оппозиционным политиком, но православным христианином. Семья и единомышленники политика должны попрощаться с ним, отмечается в обращении. «Это не только их желание и законное право, но и долг перед Богом и перед усопшим», — заявили священники.
Не омрачайте трагедию его гибели отказом в такой простой и человечной просьбе. Помните, что перед Богом все равны. Отказ в выдаче тела Алексея Навального его семье будет воспринят как проявление безжалостности и бесчеловечности. Это решение может привести к еще большему напряжению в обществе. Мы призываем вас не идти по этому пути.
Проявите милосердие и сострадание к его матери, жене, детям и близким. Каждый человек заслуживает того, чтобы его похоронили по-человечески. Даже Понтий Пилат, принявший решение о казни Христа из страха оказаться нелояльным императору: «если отпустишь Его, ты не друг кесарю» (Ин. 19.12), не стал препятствовать выдаче тела Спасителя и его погребению. Не будьте более жестокими, чем Пилат.
Примите правильное решение.
Под обращением православных священнослужителей и мирян на момент публикации этой новости свои подписи оставили 26 человек, в том числе протоиерей Андрей Кордочкин и иерей Валериан Дунин-Барковский, которые провели панихиду по Навальному в Дюссельдорфе. Сбор подписей открыт на сайте проекта.
ФСИН заявила, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки в колонии 16 февраля. Следователи заявили, что не выдадут тело политика еще минимум две недели, поскольку направили его на «химическую экспертизу». Соратники политика считают, что Навального убили, а тело не выдают, чтобы скрыть «следы убийства».
20 февраля мать политика Людмила Навальная записала обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором потребовала, чтобы ей выдали тело сына. На следующий день стало известно, что суд Салехарда принял иск матери Навального к СК из-за отказа выдать тело сына.
Правозащитный проект «ОВД-Инфо» призвал россиян писать обращения в СК с требованием выдать тело Алексея Навального его семье, используя сервис «Дятел». К вечеру 21 февраля обращения написали больше 80 тысяч человек.