«Даже Понтий Пилат не стал препятствовать выдаче тела Спасителя». Православные священники и верующие призвали отдать тело Навального семье

Православные священнослужители и верующие опубликовали открытое обращение к властям России с призывом выдать тело политика Алексея Навального его семье. Текст обращения опубликован на сайте православного проекта .

Авторы обращения заявили, что Навальный был не только оппозиционным политиком, но православным христианином. Семья и единомышленники политика должны попрощаться с ним, отмечается в обращении. «Это не только их желание и законное право, но и долг перед Богом и перед усопшим», — заявили священники.

Не омрачайте трагедию его гибели отказом в такой простой и человечной просьбе. Помните, что перед Богом все равны. Отказ в выдаче тела Алексея Навального его семье будет воспринят как проявление безжалостности и бесчеловечности. Это решение может привести к еще большему напряжению в обществе. Мы призываем вас не идти по этому пути.

Проявите милосердие и сострадание к его матери, жене, детям и близким. Каждый человек заслуживает того, чтобы его похоронили по-человечески. Даже Понтий Пилат, принявший решение о казни Христа из страха оказаться нелояльным императору: «если отпустишь Его, ты не друг кесарю» (Ин. 19.12), не стал препятствовать выдаче тела Спасителя и его погребению. Не будьте более жестокими, чем Пилат.

Примите правильное решение.

Под обращением православных священнослужителей и мирян на момент публикации этой новости свои подписи оставили 26 человек, в том числе протоиерей Андрей Кордочкин и иерей Валериан Дунин-Барковский, которые провели панихиду по Навальному в Дюссельдорфе. Сбор подписей открыт на сайте проекта.

ФСИН заявила, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки в колонии 16 февраля. Следователи заявили, что не выдадут тело политика еще минимум две недели, поскольку направили его на «химическую экспертизу». Соратники политика считают, что Навального убили, а тело не выдают, чтобы скрыть «следы убийства».

20 февраля мать политика Людмила Навальная записала обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором потребовала, чтобы ей выдали тело сына. На следующий день стало известно, что суд Салехарда принял иск матери Навального к СК из-за отказа выдать тело сына.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» призвал россиян писать обращения в СК с требованием выдать тело Алексея Навального его семье, используя сервис «Дятел». К вечеру 21 февраля обращения написали больше 80 тысяч человек.

Читайте также

«Можно жить в аду и не стать частью ада» Алексей Навальный был верующим человеком. Протоиерей Андрей Кордочкин рассказывает, как христианство может поддержать тех, кто скорбит по убитому политику

Читайте также

«Можно жить в аду и не стать частью ада» Алексей Навальный был верующим человеком. Протоиерей Андрей Кордочкин рассказывает, как христианство может поддержать тех, кто скорбит по убитому политику