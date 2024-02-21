«Важные истории»: воюющий в Украине отряд профессиональных спортсменов спонсируют «Росатом», Сбербанк и «Русгидро»

В Украине воюет отряд «Союз», созданный из профессиональных спортсменов. «Важные истории» выяснили, что его спонсируют компании, входящие в группу «Росатома», который раньше возглавлял первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, и дальневосточные компании, курируемые полпредом президента в регионе Юрием Трутневым.

Кириенко и Трутнев — сопредседатели Российского союза боевых искусств (РСБИ), на базе которого был создан отряд «Союз». В него, в частности, вошли двое каратистов — обладатель кубка мира по киокусинкай Виктор Горн и чемпион Европы по киокусинкай Сергей Увицкий, а также чемпион Японии по кикбоксингу Сергей Плеханов.

По данным «Важных историй», ссылающихся на финансовые документы, после начала полномасштабной войны пожертвования РСБИ выросли в несколько раз. Если в 2021 году они составляли 56 миллионов рублей, то в 2022-м — 194 миллиона рублей, а в 2023-м — 384 миллиона рублей.

Больше всего в 2022–2023 годах пожертвовал «Росатом» и его дочка (123 миллиона рублей). На втором месте «Русгидро» (60 миллионов рублей), на третьем — Сбербанк (50 миллионов рублей). За ними идут «Лукойл» (50 миллионов рублей) и ВТБ (25 миллионов рублей). Эти компании журналисты относят к условной «группе Кириенко».

Вторую группу жертвователей «Важные истории» называют «группой Трутнева» и относят к ней магаданское охранное предприятие «Белый волк» (80 миллионов рублей), магаданскую золотодобывающую компанию «Павлик» (47 миллионов рублей), дальневосточную транспортную группу Fesco и дочку золотодобывающей компании «Полюс» (по 20 миллионов рублей), а также Чукотскую горно-геологическую компанию (девять миллионов рублей).

На деньги, пожертвованные РСБИ спонсорами, отряд «Союз» отправляет бойцов на обучение в Российский университет спецназа в Чечне, а также закупает оружие и оборудование. Как пишут «Важные истории», Трутнев и Кириенко сами ездят в Донбасс, чтобы передать снаряжение бойцам.

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