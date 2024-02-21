Бывшая руководительница штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, осужденная на семь с половиной лет по делу об «экстремизме», прокомментировала смерть Навального, который, по заявлению ФСИН, умер в колонии № 3 в Харпе на Ямале 16 февраля. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Чанышевой.

«Цензура не позволяет мне сказать все, что я думаю по поводу смерти Алексея Навального. Соболезную близким и родителям. Скорблю», — заявила Чанышева.

Лилия Чанышева находится в исправительной колонии № 28 в Березниках в Пермском крае. В июне 2023 года ее приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, признав виновной в «призывах к экстремизму» и «создании экстремистского сообщества».

Чанышева — первая задержанной в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», которое возбудили против Алексея Навального и его сторонников в сентябре 2021 года — вскоре после того, как структуры политика объявили «экстремистскими организациями». Чанышева находится под стражей с ноября 2021 года.

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