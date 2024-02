Режиссер Сэм Мендес выпустит четыре байопика о группе The Beatles

Британский режиссер Сэм Мендес («Красота по-американски») подписал контракт на создание четырех байопиков об участниках группы The Beatles, сообщила газета The New York Times со ссылкой на заявление режиссера.

Компания Apple, владеющая правами на музыку The Beatles, музыканты Пол Маккартни и Ринго Старр, а также потомки Джона Леннона и Джорджа Харрисона предоставили права на музыку группы и истории их жизни.

«Для меня большая честь рассказать историю величайшей рок-группы всех времен и народов, и я рад бросить вызов представлениям о том, что такое подход в кино», — сказал Мендес. По его словам, четыре фильма выпустят в «инновационной и новаторской» манере. Подробности не раскрываются.

Фильмы выпустит компания Sony Pictures Entertainment. Премьера намечена на 2027 год.

Сэм Мендес — режиссер фильма «Красота по-американски», за который он удостоился «Оскара». Также Мендес снял два фильма о Джеймсе Бонде — «007: Координаты „Скайфол“» и «007: Спектр».

В последние годы вышло несколько байопиков о музыкантах — в 2023 году фильм «Боб Марли: Одна любовь», в 2022-м — фильм «Элвис», а в 2018 году «Богемская рапсодия» о группе Queen.