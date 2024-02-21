Baza: в Долгопрудном школьник попытался поджечь отделение «Единой России». В партии утверждают, что он сделал это из «мести за Алексея Навального»

В подмосковном Долгопрудном вечером 16 февраля школьник попытался поджечь отделение «Единой России», бросив в здание на улице Циолковского несколько бутылок с зажигательной смесью, утверждает телеграм-канал Baza.

В пресс-релизе «Единой России», опубликованном вечером 19 февраля, говорится, что пожар не причинил зданию значительного ущерба. По данным Baza, огонь потушили случайные прохожие. Тем не менее в партии произошедшее расценили как «акт терроризма» и потребовали привлечь к ответственности «всех участников этого злодеяния».

В «Единой России» также заявили, что по анонимным телеграм-каналам распространилось видео инцидента. В нем, пишет пресс-служба партии, «неизвестный человек в маске объяснил свой поступок местью за Алексея Навального». Что это за ролик, неясно. В видео, опубликованном Baza, человек произносит слова «Свободу России» и «Это мой выбор».

По данным источников Baza, сотрудники Центра «Э» задержали подозреваемого 20 февраля. Им, как пишет канал, оказался ученик девятого класса центра образования «Золотой ключик» в Химках Владимир Ч. По информации Baza, следователи возбудили дело по статье о хулиганстве. Официально о задержании подозреваемого или возбуждении дела не сообщалось.

С начала полномасштабной войны в Украине российские правоохранительные органы зафиксировали не менее 220 поджогов военкоматов и «объектов органов власти» на территории РФ. При этом нередко фигурантами дел о поджогах становились несовершеннолетние. Например, в ноябре 2023 года суд в Санкт-Петербурге приговорил 17-летнего гимназиста Егора Балазейкина к шести годам воспитательной колонии по делу о покушении на теракт — подросток дважды пытался поджечь военкоматы в Петербурге и Кировске Ленинградской области в знак протеста против мобилизации.

Интервью родителей Егора Балазейкина

«Шесть лет дали не Егору, а всем нам. Показали: вот ваше место» 17-летнего Егора Балазейкина приговорили к шести годам колонии за попытку поджечь два военкомата. Это интервью его родителей

Интервью родителей Егора Балазейкина

«Шесть лет дали не Егору, а всем нам. Показали: вот ваше место» 17-летнего Егора Балазейкина приговорили к шести годам колонии за попытку поджечь два военкомата. Это интервью его родителей