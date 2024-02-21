Банк России выявил манипуляции с акциями «СПБ Биржи», происходившие на фоне сообщений о «банкротстве» площадки

Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями «СПБ Биржи» 27 ноября 2023 года, говорится в сообщении регулятора по итогам проверки. В этот день российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости , что «СПБ Биржа» подала на банкротство.

Как отмечает Центробанк, 27 ноября в течение 19 минут после открытия торговой сессии произошло резкое снижение цены акций «СПБ Биржи»: на Мосбирже котировки площадки упали на 35,8%, на самой бирже — на 13,4%.

Регулятор заявил, что причиной падения акций стало распространение сообщений о том, что «СПБ Биржа» якобы подала на банкротство в Арбитражный суд Москвы. «В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки», — говорится в сообщении ЦБ.

Как показала проверка ЦБ, «СПБ Биржа» не подавала заявление о банкротстве. Об этом же сообщала сама площадка. «Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО «СПБ Биржа» и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов», — отметил регулятор, не уточнив, кто подал это заявление.

Банк России назвал такие действия манипулированием рынком и направил материалы проверки в правоохранительные органы.

«СПБ Биржа» — крупнейшая в России площадка для торговли иностранными бумагами, где обращаются более двух тысяч акций и депозитарных расписок международных компаний.

В начале ноября 2023 года Минфин США включил «СПБ Биржу в , куда попадают компании, с которыми гражданам США запрещено вести бизнес.

После введения санкций торги иностранными бумагами на «СПБ Бирже» были приостановлены, а площадка объявила о смене генерального директора: должность Романа Горюнова занял его заместитель Евгений Сердюков.

Как санкции повлияли на «СПБ Биржу» и инвесторов

Против «СПБ Биржи» ввели санкции — теперь торговля на ней заморожена. Владельцы иностранных ценных бумаг еще могут спасти свои активы? А купить акции Apple или Tesla в РФ теперь точно не получится? 10 карточек