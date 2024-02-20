В Лондоне нашли тело мужчины, который облил «едким веществом» женщину с двумя детьми

Полиция Лондона нашла в Темзе тело Абдула Эзеди, который вечером 31 января напал на женщину и двух ее дочерей, облив их «едким щелочным веществом», сообщают BBC News и Sky News.

По их данным, сотрудники правоохранительных органов нашли тело 19 февраля. Поиски велись на протяжении нескольких недель. В последний раз нападавшего видели в ночь на 1 февраля в районе моста Челси. Полиция предполагала, что там же преступник мог войти в реку.

«Би-би-си» отмечает, что опознание тела пока не проводилось, однако в полиции уверены, что нашли именно Эзеди. «С учетом одежды и найденных на теле вещей, мы твердо уверены, что нашли тело Эзеди», — заявили в полиции.

В полиции также добавили, что известили о произошедшем семью Эзеди, однако из-за длительного пребывания в воде тело уже нельзя опознать ни визуально, ни по отпечаткам пальцев. В связи с этим идентификация тела займет больше времени, чем обычно.

Как сообщала «Би-би-си», Абдул Эзеди напал на женщину с детьми вечером 31 января в районе Клапем на юго-западе Лондона. При нападении также пострадали полицейские и прохожие, которые пытались помочь женщине. Преступнику удалось скрыться. Позднее полиция объявила, что выплатит вознаграждение в размере 20 тысяч фунтов стерлингов за информацию, которая поможет арестовать подозреваемого.