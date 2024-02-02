В Лондоне ищут мужчину, который облил «едким веществом» женщину с двумя детьми. Пострадали еще девять человек

В Лондоне полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в нападении на женщину с двумя детьми. По предварительным данным, он облил их «едким веществом». Попытавшиеся им помочь прохожие и полицейские также пострадали. Об этом пишет BBC News.

Инцидент произошел в среду, 31 января, в районе 19:25 (22:25 мск) в районе Клапем на юго-западе Лондона. По предварительным данным, 31-летнюю женщину и двух ее дочерей трех и восьми лет облили «едким веществом». Очевидцы рассказали, что слышали, как женщина кричала: «Я не вижу! Я не вижу!». В полиции заявили, что женщину и детей облили «щелочным веществом».

Пострадали также пятеро полицейских и четверо прохожих, которые пытались помочь женщине. The Guardian пишет, что троих пострадавших уже выписали из больницы, у них незначительные ожоги. Из больницы также выписали пострадавших полицейских.

Женщина и двое детей находятся в больнице в стабильном состоянии. Полиция описала их травмы как «изменяющие жизнь».

Один из очевидцев рассказал Sky News, что подозреваемый находился в белой машине с двумя детьми и «все выглядело так, будто он пытался сбить женщину». После этого между ними произошла потасовка.

«Это было ужасно. Сначала мужчина вытащил ребенка — девочку двух-трех лет — из белой машины. Он бросил ее на землю. <…> Затем он что-то бросил в женщину. Она кричала: „Мои глаза! Мои глаза!“ Я забежала в свой дом, схватила бутылку с водой и плеснула в глаза женщине. Ее губы были черными, а кожа выглядела обожженой», — рассказала еще одна очевидица.

Утром 1 февраля в лондонской полиции рассказали, что подозреваемый в нападении — 35-летний уроженец Афганистана Абдул Шокур Эзеди. Он приехал в Великобританию в 2016 году, в последнее время он жил в Ньюкасле. В 2018 году он получил условный срок по обвинению в сексуальном насилии. В 2021 или 2022 году он получил убежище в Великобритании, перед этим его ходатайство дважды было отклонено. Мужчина утверждал, что принял христианство и поэтому для него опасно вернуться в Афганистан.

В полиции считают, что подозреваемый известен женщине, но в каких отношениях они состоят, пока неясно.

Последний раз мужчину видели примерно через час после инцидента. Полиция Лондона опубликовала его фотографию, на которой видны серьезные травмы на правой стороне лица.