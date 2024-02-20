Подмосковный суд назначил принудительное психиатрическое лечение 19-летнему активисту по делу о «фейках» про армию

Одинцовский городской суд назначил принудительное психиатрическое лечение 19-летнему Максиму Лыпканю, обвиняемому в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Алана Качмазова.

Уголовного дело против молодого человека прекратили ввиду «невменяемости в момент совершения преступления».

В конце февраля 2023 года силовики пришли с обыском к Лыпканю, на следующий день его отправили в СИЗО. Незадолго до этого активист подал заявку на антивоенный митинг на Лубянской площади в Москве. Акцию он предложил назвать «Год ада». Мэрия отказала в согласовании митинга.

«Медиазона» пишет, что поводом для уголовного дела стало интервью Лыпканя для «Радио Свобода», в котором он рассказывает о своих антивоенных акциях и о том, как пытался согласовать митинг. «ОВД-Инфо» утверждает, что Лыпканя преследуют из-за постов в телеграм-канале.

Адвокат Лыпканя Алан Качмазов сообщал, что сокамерники угрожали его подзащитному, применяли к нему силу и говорили, что он может «попасть в петухи». По его словам, это происходило из-за того, что большинство из них — «люди криминальной направленности», а активист в спорах с ними говорил, что «воровать плохо». Через некоторое время Лыпканя отселили от них.

На момент ареста Лыпканю было 18 лет. Он стал самым молодым россиянином, которого обвиняли в «фейках» про армию. Русская служба «Би-би-си» рассказывала, что Лыпкань с подросткового возраста интересуется политикой. В 16 лет он ходил на мероприятия партии «Яблоко» и суд по ликвидации «Мемориала». Летом 2022 года он вместе с другими активистами решил возложить цветы к памятнику жертвам сталинских репрессий в Москве в память о погибших украинцах. Участников акции задержали, Лыпканя отправили в спецприемник для несовершеннолетних на 13 дней. Активист рассказывал, что его родители придерживаются совсем других взглядов и не понимают его антивоенного настроя.

В июне 2023 года Максим Лыпкань стал одним из лауреатов премии фонда Бориса Немцова, которую вручают за «смелость в отстаивании демократических прав и свобод».

Читайте также

«Я за решеткой, но я свободнее, чем вы» Саше Скочиленко дали 7 лет колонии. От задержания до приговора прошло 19 месяцев. Какими они были — в фотоистории Андрея Бока для «Бумаги»

Читайте также

«Я за решеткой, но я свободнее, чем вы» Саше Скочиленко дали 7 лет колонии. От задержания до приговора прошло 19 месяцев. Какими они были — в фотоистории Андрея Бока для «Бумаги»