Бывшего советника посольства России во Франции приговорили к 18 годам по делу о госизмене

Московский городской суд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд признал дипломата виновным по статье о государственной измене (статья 275 УК). Кондрацкого также лишили звания полковника запаса.

По данным «Медиазоны», оглашение приговора состоялось 16 февраля. Процесс проходил в закрытом режиме, официально о фабуле дела не сообщалось, пишет «Интерфакс».

Об аресте Кондрацкого стало известно в августе 2022 года, при этом уже тогда речь шла о продлении срока содержания под стражей. По данным «Интерфакса», дипломата арестовали за два месяца до этого.

По версии следствия, Кондрацкий передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, сообщал источник агентства.

Издание The Moscow Times тогда писало, что Кондрацкий — уроженец Киева. Он работал в структурах МИД с 1992 по 2010 годы и получал зарплату в валютно-финансовом департаменте ведомства. Кроме того, как писало издание, он «имел доходы от Фонда Карнеги за международный мир».

Также Игорь Кондрацкий упоминался в списке участников работы над международным докладом 2009 года «Ядерный и ракетный потенциал Ирана». В 2002 году человек с таким же именем написал диссертацию на соискание степени кандидата политических наук на тему «Проблема нераспространения ядерного оружия в Южной Азии (политологические аспекты)».

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