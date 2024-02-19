Адвокат Михаил Бирюков рассказал в фейсбуке, что навестил в колонии политика Илью Яшина.

«В ИК-3 Илья Яшин встретил меня словами: „Скажите, что это неправда“… Алексей Навальный, как и Борис Немцов, были его близкими друзьями и соратниками. И наша общая боль для него стократ сильнее», — написал Бирюков.

По его словам, Яшин не жалуется на здоровье и условия содержания, у него нет конфликтов с администрацией и сокамерниками.

«При расставании Илья просил передать всем, чтобы не опускали руки и не сдавались», — добавил адвокат.

Политик Илья Яшин приговорен к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии. Суд вынес такой приговор в декабре 2022 года по делу, начатому после стрима Яшина об убийствах мирных жителей Бучи. В начале декабря 2023 года администрация ИК-3 в Смоленской области отправила Яшина в штрафной изолятор, а затем перевела на строгие условия содержания.

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