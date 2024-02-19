Сервис 2ГИС закрыл отзывы к памятникам жертвам политических репрессий. Люди писали в них о смерти Навального

Сервис 2ГИС закрыл возможность оставлять отзывы у памятников жертвам политических репрессиий в России. В последние три дня пользователи в комментариях к этим мемориалам писали об акциях памяти Навального.

На ограничения обратили внимание пользователи Омска, которые вечером в субботу не смогли оставить отзывы к мемориалу жертвам политических репрессий. Издание «7×7» отмечает, что возможность оставлять отзывы пропала также в Челябинске, где люди несли цветы в память о Навальном к мемориалу «Золотая гора». При попытке оставить отзыв у пользователей возникала ошибка.

«Сибирский экспресс» пишет, что ошибку получали также пользователи из Новосибирска, пытавшиеся оставить отзыв у памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере, где также появился стихийный мемориал памяти Алексея Навального. При этом отзывы к другим локациям написать можно, убедился «Сибирский экспресс».

В компании 2ГИС не комментировали ошибки, возникающие при попытке оставить отзыв.

После сообщений о смерти Навального люди по всей стране начали нести цветы и свечи к памятникам жертвам политических репрессий в своих городах. На акциях памяти Навального за три дня задержали более 380 человек.

Сервис 2ГИС, представляющий собой электронный справочник с картами городов, был создан в Новосибирске в конце 1990-х годов. Летом 2020 года 72% компании 2ГИС купил «Сбербанк». Еще 3% компании отошли совместному предприятию «Сбербанка» и Mail.ru Group.

В начале декабря 2023 года, после того, как Верховный суд РФ признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским, руководство 2ГИС поручило сотрудникам собрать данные о гей-клубах в России, писали «Важные истории» со ссылкой на сотрудника компании.

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