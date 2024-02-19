МИД Германии вызвал российского посла в связи со смертью Алексея Навального

МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева из-за гибели Алексея Навального. Вызов посла стал ответом на отсутствие комментариев Кремля об обстоятельствах смерти лидера российской оппозиции, пишет Süddeutsche Zeitung.

Сам Нечаев до сообщения о его вызове в посольство в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung выразил обеспокоенность по поводу «заигрывания с интересами военной промышленности», которое набирает обороты в Германии, а также предостерег от «антироссийской риторики».

В день смерти Алексея Навального глава МИД Германии Анналена Бербок выразила соболезнования его семье и назвала политика «символом свободной и демократической России».

В воскресенье, 18 февраля, в Берлине прошел марш памяти Алексея Навального. На акции активисты предложили переименовать отрезок улицы Беренштрассе, на которой зарегистрирован консульский отдел посольства России, в улицу Навального. На сайте Change.org запущена петиция в поддержку этой инициативы. На момент публикации новости она собрала более 1100 голосов.

ФРГ и другие страны Евросоюза, как сообщает Süddeutsche Zeitung, также хотят ввести дополнительные санкции против России из-за смерти Навального. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционный режим будет назван именем политика.

Четвертый день без Навального Онлайн «Медузы»

Четвертый день без Навального Онлайн «Медузы»