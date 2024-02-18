Юлия Навальная опубликовала первый пост после смерти Алексея. Она написала: «Я тебя люблю»
Юлия Навальная опубликовала в своем инстаграме первый пост после того, как подтвердилась информация о смерти ее мужа.
«Я тебя люблю», — написала Навальная в подписи к их совместному фото.
Последний пост Навального в инстаграме появился 14 февраля — в День святого Валентина. Тогда он в очередной раз признался в любви своей жене: «Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее», — написал Навальный.
Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерть Алексея Навального днем 16 февраля. На следующий день эту информацию подтвердила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш: «Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея».