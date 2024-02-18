Юлия Навальная опубликовала первый пост после смерти Алексея. Она написала: «Я тебя люблю»

Юлия Навальная опубликовала в своем инстаграме первый пост после того, как подтвердилась информация о смерти ее мужа.

«Я тебя люблю», — написала Навальная в подписи к их совместному фото.

Последний пост Навального в инстаграме появился 14 февраля — в День святого Валентина. Тогда он в очередной раз признался в любви своей жене: «Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее», — написал Навальный.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерть Алексея Навального днем 16 февраля. На следующий день эту информацию подтвердила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш: «Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея».

Третий день без Навального

Навальный убит Мы все еще пытаемся это осознать. Онлайн «Медузы»

Третий день без Навального

Навальный убит Мы все еще пытаемся это осознать. Онлайн «Медузы»