Более 12 тысяч человек направили обращения в СК с требованием выдать тело Алексея Навального близким

Более 12 тысяч человек направили обращения в СК с требованием выдать тело Алексея Навального его близким, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Отправлять обращения в СК проект призвал вечером 17 февраля.

«Добиться справедливости для Алексея Навального и его семьи сейчас поможет только солидарность. Вчера ОВД-Инфо запустил сбор обращений в Следственный комитет: вместе с вами мы добиваемся выдачи тела Алексея. Меньше чем за сутки более 12 тысяч человек отправили обращения через сервис „Дятел“», — пишет проект.

Также правозащитники подчеркнули, что выдача тела должна произойти как можно скорее. «Алексей Навальный хотя бы после смерти должен оказаться с родными. Расследование обстоятельств его убийства должно начаться в кратчайшие сроки», — добавили правозащитники.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш 17 февраля сообщила, что в Следственном комитете отказались выдавать тело Навального родственникам, пока не завершится проверка. По словам координатора по уголовным делам правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Евы Левенберг, проверка может занять до 30 дней. При этом в «ОВД-Инфо» уточнили, что тело могут не возвращать и дольше: «Помимо проверки есть расследование дела, и в его рамках решение о выдаче тела принимает только орган, проводящий проверку».

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