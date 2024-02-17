Посол РФ в Эквадоре заявил, что власти этой страны передумали передавать США российскую и советскую военную технику
Эквадор отменяет свое решение о передаче военной техники российского и советского производства в США, заявил РИА Новости посол РФ в этой стране Владимир Спринчан.
По словам дипломата, 16 февраля состоялась его встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, в ходе которой обсуждались «текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни».
«С эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — сказал Спринчан.
На вопрос, означает ли это, что Эквадор не передаст военную технику США, посол сказал: «Да». Официально, по словам посла, об этом будет объявлено в начале следующей недели.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа в январе заявил, что его страна передаст США военную технику советского и российского производства (он охарактеризовал ее как «металлолом») стоимостью 200 миллионов долларов — и взамен получит от Вашингтона современную технику и боеприпасы на ту же сумму. Предполагается, что часть этой техники США поставят в Украину.
В начале февраля Россельхознадзор объявил об ограничении ввоза в Россию бананов из Эквадора. Эквадор — крупнейший в мире экспортера бананов, а Россия — один из крупнейших импортеров. Запрет грозил дефицитом бананов на российском рынке и убытками для эквадорских производителей.
16 февраля было объявлено, что Россельхознадзор под гарантии соответствующих надзорных ведомств Эквадора разрешает возобновить экспорт бананов.