В Белом доме заявили, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие. Байден поручил начать с российскими властями прямой диалог по этому поводу

Президент США Джо Байден распорядился начать с Россией прямой диалог по поводу разрабатываемого ей противоспутникового оружия, сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По словам Кирби, разработка России вызывает беспокойство, но пока не представляет непосредственной угрозы. Речь не идет об оружии, которое можно использовать для нападения на людей или ударов по объектам на Земле, подчеркнул он.

«Мы внимательно следим за этой деятельностью России и будем продолжать относиться к ней очень серьезно. [Президент] распорядился предпринять ряд первоначальных действий, включая дополнительные брифинги для лидеров конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнерами, а также с другими странами, интересы которых поставлены на карту», — добавил Кирби.

Он также отметил, что США давно знали о стремлении России создать такое оружие. В то же время представители американской разведки, по словам Кирби, обеспокоены тем, что разведданные были рассекречены. В разведке считают, что эффективнее было бы начать между странами непубличный диалог, а не публиковать разведданые в СМИ, добавил он.

В России информацию Белого дома пока не комментировали.

Ранее председатель комитета по делам разведки палаты представителей конгресса Майк Тернер опубликовал заявление, в котором предупредил о «серьезной угрозе национальной безопасности» и потребовал от президента США Джо Байдена рассекретить эту информацию. Источники телеканала ABC утверждали, что речь про планы РФ по размещению ядерного оружия в космосе.