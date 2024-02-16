Умер фотограф Дмитрий Марков

Фотограф Дмитрий Марков умер в возрасте 41 года. Об этом сообщает издание «Псковская губерния» со ссылкой на посты его друзей в телеграме.

Дмитрий Марков

Причина смерти не сообщается. «Псковская губерния» пишет, что в последние дни Марков «испытывал давление со стороны читателей в соцсетях» из-за позиции по отношению к своим друзьям, призванным на войну в Украине.

Дмитрий Марков — фотограф, фотожурналист и волонтер. Он родился в 1982 году в подмосковном Пушкино. Прежде всего, Марков известен своими снимками российской провинции.

В феврале 2021 года фотограф пришел к суду, где условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» заменили на реальный. В итоге Маркова задержали, и доставили в ОВД. Там Марков сделал снимок омоновца в маске, сидевшего под портретом Владимира Путина. Фото стало символом преследования Навального.

Интервью Дмитрия Маркова

Фотографии Дмитрия Маркова — рассказ о тоске и жизни в регионах России. А его снимок омоновца под портретом Путина стал символом преследования Навального Мы с ним подробно об этом поговорили

Интервью Дмитрия Маркова

Фотографии Дмитрия Маркова — рассказ о тоске и жизни в регионах России. А его снимок омоновца под портретом Путина стал символом преследования Навального Мы с ним подробно об этом поговорили