Россия разрешила ввоз бананов из Эквадора. Поставки ограничили после передачи США оружия, которое может достаться Украине

Россельхознадзор намерен разрешить поставки бананов в Россию с пяти предприятий Эквадора, допустивших больше всего нарушений, сообщил глава российской службы Сергей Данкверт.

«Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник [19 февраля] в четыре часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — сказал Данкверт в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Россельхознадзор 2 февраля ограничил ввоз в Россию бананов из Эквадора и попросил эквадорские власти приостановить сертификацию пяти местных экспортеров, допустивших «наибольшее количество нарушений».

Россельхознадзор объяснил, что ввел ограничения из-за того, что в бананах из Эквадора систематически выявляют опасный карантинный для России вид насекомых — многоядную муху-горбатку.

Россия ввела запрет на ввоз бананов из Эквадора после того, как власти южноамериканской страны решили передать США советскую военную технику, которую в дальнейшем могут отправить Украине.

Бананы — один из самых популярных фруктов в России. По подсчетам исследовательской компании «Нильсен», среднестатистический россиянин съедает 9,8 килограмма бананов в год.

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