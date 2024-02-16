Прокуратура Москвы предостерегла от массовых акций

Прокуратура Москвы опубликовала напоминание об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

В соцсетях, сообщается на сайте надзорного ведомства, распространяются «призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы».

«Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», — заявила прокуратура Москвы, напомнив, что организация, призывы и участие в несанкционированных акциях «могут повлечь наказание вплоть до административного ареста».

В сообщении городской прокуратуры, опубликованном в день, когда стало известно о смерти Алексея Навального, нет никаких указаний на то, с чем связаны «призывы к массовой акции».

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