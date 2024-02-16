Правозащитница Анна Каретникова заявила, что тромбоэмболией в местах лишения свободы «можно объяснить все». RT называет этот диагноз причиной смерти Навального

Бывшая сотрудница Общественной наблюдательной комиссии и бывший аналитик ФСИН Анна Каретникова заявила, что тромбоэмболия, которую источник RT называл причиной смерти Алексея Навального, это «универсальный диагноз», которым в местах лишения свободы «можно объяснить все».

«ТЭЛА, тромбоэмболия легочной артерии — это название заболевания, которое, по крайней мере, тюремными медиками употребляется как бы в таком… переносном немного, расширенном смысле. Как-то вот так: „почему больной умер?“ — „да забудь, все равно ТЭЛу напишут, кто разбираться будет“», — написала Каретникова в своем фейсбуке.

По словам правозащитницы, медики ФСИН объясняли ей, что тромбоэмболия — «это то, чем можно объяснить все». «Такой универсальный диагноз, сложно доказуемый и этим в чем-то удобный. Загибался больной от почек или печени? Кто сказал, что медицинскую помощь не оказывали? Брось, оказывали. Тромб, внезапная смерть. После этих слов доктор может посмотреть куда-то в сторону, или развести руками, или тяжело вздохнуть», — пишет Каретникова.

Телеканал RT со ссылкой на неназванный источник писал, что у политика «оторвался тромб». Реаниматолог Александр Полупан, который работал с Навальным после его отравления в 2020 году, в разговоре с «Медузой» отметил, что закупорку артерии тромбом может показать только вскрытие.

«Если провести честное вскрытие, то тромб должно быть видно. Не может быть диагноза „тромбоэмболия“ без найденного оторвавшегося тромба», — добавил Полупан.

Что еще сказал Полупан

Пропагандисты говорят, что у Навального оторвался тромб. Вот что об этом думает Александр Полупан — врач, помогавший политику после отравления

Что еще сказал Полупан

Пропагандисты говорят, что у Навального оторвался тромб. Вот что об этом думает Александр Полупан — врач, помогавший политику после отравления