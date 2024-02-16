Греция первой из православных стран легализовала однополые браки
Парламент Греции принял закон, легализующий однополые браки, сообщает греческое издание Iefimerida.
Закон поддержали 176 из 243 присутствовавших депутатов. Таким образом Греция стала 37-й страной в мире и первой православной страной, узаконившей однополые браки.
Закон продвигал лично премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Во время своего выступления в парламенте он подчеркнул, что реформа сделает жизнь граждан страны лучше. Изменения в законодательстве, отметил он, прежде всего коснутся пар, у которых есть дети. «Пока оба родителя в однополых парах юридически не имеют одинаковых возможностей для того, чтобы забирать своих детей из школы, путешествовать с ними, сопровождать в больницу. Мы ликвидируем этот пробел, позволяя каждому, если он того пожелает, официально скрепить свои отношения церемонией в мэрии, как это делают гетеросексуальные пары», — заявил Мицотакис.
Премьер также добавил, что церковный брак является исключительным делом церкви, позицию которой уважает правительство.
После того, как депутаты поддержали закон в парламенте, Мицотакис опубликовал пост в Х:
Сегодня Греция гордится тем, что стала 16-й страной ЕС, принявшей закон о равенстве браков. Это важная веха в области прав человека, отражающая сегодняшнюю Грецию — прогрессивную и демократическую страну, приверженную европейским ценностям.
Парламент Греции в 2015 году принял закон, разрешающий гражданам страны вступать в однополые гражданские союзы. Этот закон позволил урегулировать вопросы, связанные с имуществом и наследством. Усыновлять детей однополым парам разрешили в 2018 году.