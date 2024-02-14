В Узбекистане ректор вуза сравнил жителей страны, которые не выучили узбекский язык, с «оккупантами или идиотами». МИД России выразил протест

МИД России вызвал посла Узбекистана Ботиржона Асадова и выразил ему протест из-за высказываний ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана о жителях страны, не владеющих узбекским языком.

Ректор Шерзодхон Кудратходжаев в интервью проекту Alter Ego заявил, что после землетрясения 1966 года в Ташкенте остались люди из России, Беларуси и Украины, в том числе заключенные, которые помогали восстанавливать город.

«Но наш язык они, кстати, за 40−60 лет не выучили. Как утверждал Карл Маркс, это вроде бы ему принадлежит или говорят, что ему принадлежит. Язык страны, где он живет, не знает два человека. Первый — это оккупант, который оккупировал, но, видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй — это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать. Поэтому пускай они сами для себя [решат]: они оккупанты или идиоты. Пускай не обижаются», — заявил Кудратходжаев (цитата по изданию «Газета.uz»).

В российском МИД заявили, что «содержание и тональность подобных ремарок» находятся в полном противоречии с партнерскими и союзническими отношениями России и Узбекистана. По мнению ведомства, большинство жителей Узбекистана не согласно с утверждениями Кудратходжаева.

«Живым свидетельством нашей нерушимой дружбы является восстановление Ташкента после катастрофического землетрясения в 1966 году. Быстрое возрождение города стало возможным только объединенными усилиями огромной страны. <…> Убеждены, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы наших стран обречены на провал», — заявили в МИД.

Шерзод Кудратходжаев — журналист, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций, член ЦИК Узбекистана, председатель Национальной медиаассоциации Узбекистана.

В конце декабря 2023 года посла РФ в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД страны из-за высказываний писателя Захара Прилепина, предложившего «присоединить» к РФ территории Узбекистана. В МИД Узбекистана тогда заявили, что высказывания писателя в стране восприняли «с чувством глубокой озабоченности». В ответ Мальгинов заявил, что высказывания Прилепина «даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства РФ».