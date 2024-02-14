В Ростовской области участник войны записал на видео издевательства над годовалой падчерицей. На него составили административный протокол

В городе Шахты Ростовской области местный житель Илья Кулинич, вернувшийся с войны, где он потерял ногу, записал на видео издевательства над своей падчерицей. За это на него составили административный протокол, пишет «Вот так».

Видеозапись распространилась по местным пабликам 11 февраля. На видео, которое было сделано, когда мать девочки была на дне рождения у подруги, мужчина толкает полуторагодовалого ребенка на пол, после чего девочка начинает плакать. Сам 29-летний Кулинич в это время говорит: «Видишь, как мать тебя не забрала? Вот, видишь, ты упала? Что такое? Видишь, я над тобой издеваюсь. Я мразь».

Кулинич и мать девочки Анастасия Ярмикова поженились 9 февраля. О бракосочетании рассказывали местные СМИ — молодоженам на торжественной церемонии вручили красную лампаду, огонь для которой взяли от очага, зажженного президентом Владимиром Путиным на выставке «Сердце России».

После распространения видео на Кулинича составили административный протокол по статье о побоях (6.1.1. КоАП), а на Ярмикову — по статье о неисполнении родительских обязанностей (часть 1 статьи 5.35 КоАП). В МВД также заявили, что проводят проверку, материалы которой будут направлены в органы опеки.

Сам Кулинич заявил, что «не хотел сделать больно» девочке и лишь «одернул ее на камеру». Ярмикова также заступилась за мужчину, заявив, что он сделал видео, чтобы показать, что он «не справляется» и чтобы она скорее вернулась домой.

Подкаст «Что случилось» — о будущем людей, вернувшихся с войны

Все эпизоды Путин обещает участникам войны в Украине почет и достаток. Что их ждет на самом деле? А общество, в которое они вернутся? 00:00 53:09