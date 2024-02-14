Суд в Петербурге назначил пожизненный срок обвиняемому в насилии над своими детьми. Его жена получила 17 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя Дениса Рунова к пожизненному заключению в колонии особого режима по делу о насилии над детьми, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Рунову вменили четыре статьи УК — насильственные действия сексуального характера в отношении детей до 14 лет (статья 132), изнасилование ребенка до 14 лет (статья 131), использование несовершеннолетних для изготовления порнографии (статья 242.2) и оборот порнографических материалов с несовершеннолетними (статья 242.1).

Вместе с Руновым по делу проходила Екатерина Синькина. Ее также обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей до 14 лет и использовании несовершеннолетних для изготовления порнографии. Ей назначили 17 лет колонии общего режима.

Как пишет «Фонтанка», Денис Рунов — 56-летний логист, Екатерина Синькина — его жена, сотрудница библиотеки. Семейную пару арестовали в сентябре 2022 года. По данным издания, насилию подвергались родная дочь и приемный сын Рунова и Синькиной.

По версии обвинения, девочку изнасиловали через несколько дней после рождения. Мальчика, которому на момент задержания подозреваемых было 13 лет, Рунов подвергал насилию регулярно. На допросах Рунов, по данным «Фонтанки», рассказал, что делал снимки и публиковал их в сети. Кроме того, как пишет петербургский телеканал «78», Рунов подверг насилию еще двоих детей, которых он встретил на улице и привел домой. «Фонтанка» также сообщает, что жертв насилия было больше двух, упоминая знакомых мальчика, которые приходили в гости к семейной паре.

Уголовное дело возбудили после того, как следователи нашли фотографии «порнографического содержания», выложенные Руновым в сеть, и вычислили IP-адрес, с которого они отправлялись, а затем и квартиру, пишет «78».

Процесс по делу проходил в закрытом режиме. Рунов и Синькина признали вину, сообщает пресс-служба судов.