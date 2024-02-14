Российских дипломатов вызвали в МИД Литвы, Латвии и Эстонии. После того, как стало известно об объявлении в российский розыск политиков из стран Балтии

Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии вызвали 14 февраля временных поверенных в делах РФ и представителей российского посольства. Поводом к этому послужили новости о том, что российское МВД объявило в розыск политиков стран Балтии.

В МИД Эстонии выразили временному поверенному в делах России Ленару Салимуллину свое возмущение в связи с объявлением в розыск официальных лиц страны, в том числе премьер-министра Каи Каллас. Ведомство потребовало от России письменных объяснений.

«Министерство иностранных дел также уведомило представителя России, что эти шаги российского государства не помешают нам поступать правильно, и Эстония не изменит своей решительной поддержки Украины», — говорится в заявлении эстонского ведомства.

В министерствах Литвы и Латвии назвали российские обвинения в адрес своих бывших и действующих политиков «политическими мотивированными». Латвийское ведомство потребовало объяснений от российского временного поверенного Олега Зыкова. МИД Литвы вручил представителю посольства РФ ноту «решительного» протеста.

«Министерство иностранных дел подчеркнуло, что эти решения РФ противоречат общепринятым нормам международного права, представляют собой попытку фальсификации прошлого и неуважения к исторической памяти Литвы», — заявили в литовском ведомстве.

13 февраля «Медиазона» опубликовала исследование базы розыска МВД России. Издание изучило более 96 тысяч карточек — все, которые были загружены в базу к началу февраля 2024 года. Как выяснили журналисты, в России объявлены в розыск десятки европейских политиков, а также высокопоставленных украинских военных и предполагаемых «иностранных наемников» ВСУ. Так, политиков, чиновников и депутатов из стран Балтии российские полицейские объявили в розыск после сноса советских памятников в Литве, Латвии и Эстонии.

Пересказ этого исследования на «медузе»

«Медиазона» изучила всю базу розыска российского МВД Оказывается, в ней есть десятки европейских политиков, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Пересказ этого исследования на «медузе»

«Медиазона» изучила всю базу розыска российского МВД Оказывается, в ней есть десятки европейских политиков, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас