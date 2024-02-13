В Анапе произошел крупный пожар в 11-этажном доме, построенном «без разрешительной документации». У здания обрушилась крыша, спасатели эвакуировали 440 человек
Источник: МЧС России
Сильный пожар произошел в 11-этажном жилом доме в Анапе в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.
Возгорание началось в мансардном этаже здания, огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Через несколько часов горения у дома частично обрушилась крыша, пламя перекинулось на квартиры на верхних этажах.
Из дома были эвакуированы 440 человек, в том числе более ста детей. В МЧС сообщили об одном пострадавшем.
В прокуратуре Краснодарского края заявили, что загоревшийся дом был построен без «проектной и разрешительной документации».
8 февраля крупный пожар произошел на крыше шестиэтажного жилого дома в московском районе Аэропорт. Из здания были эвакуированы более 400 человек, никто из них не пострадал.