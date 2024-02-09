В московском районе Аэропорт загорелся жилой дом, эвакуированы более 400 человек

В московском районе Аэропорт загорелась крыша шестиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: улица Черняховского, 2, сообщает ТАСС.

По данным оперативных служб, из дома эвакуировали более 400 человек. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. ТАСС пишет, что в горящем доме началось обрушение чердака. По данным телеграм-канала Baza, огонь также перекинулся на соседний дом.

Журналист Василий Полонский также пишет, что, по словам очевидцев, в горящем дома начала обваливаться крыша. По его словам, на улице слышны крики людей. Телеграм-канал 112 пишет, что из окон дома люди просят о помощи. РИА Новости со ссылкой на МЧС пишет, что данных о пострадавших пока не поступало.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «пожарные принимают все меры» по тушению, а жителям эвакуированных домов оказывается необходимая помощь.