Следователь сообщил о семи новых уголовных делах против блогера Аяза Шабутдинова

В отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве при продаже образовательных курсов, возбуждены еще семь уголовных дел. Об этом сообщил следователь в зале суда, где рассматривался вопрос о продлении ареста блогера, передает ТАСС.

«Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В его отношении возбуждено еще семь уголовных дел о мошенничестве», — сказал следователь.

Телеграм-канал Baza, в свою очередь, без указания источников пишет, что речь идет не о семи новых делах, а о семи новых эпизодах предыдущего дела.

Шабутдинов называет себя инвестором и миллиардером, а также основателем «технологической образовательной компании для предпринимателей». Он занимается продажей курсов и вебинаров, которые, по его утверждению, помогают слушателям открыть успешный бизнес. В его инстаграме — 1,9 миллиона подписчиков. В соцсетях и СМИ Шабутдинова нередко характеризуют как «инфоцыгана».

Шабудтинов находится под арестом с 3 ноября. Ему предъявлены обвинения по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).

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