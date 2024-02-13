Франция обнаружила сеть из 193 сайтов, распространяющих российскую пропаганду в странах Запада
Французское правительственное агентство VIGINUM, отвечающее за защиту от иностранного цифрового вмешательства, заявило, что обнаружило «структурированную и скоординированную» сеть веб-сайтов, распространяющих российскую пропаганду в странах Запада.
По данным службы, сеть состоит из как минимум 193 сайтов. Первоначально они публиковали новости из украинских и российских населенных пунктов, но после начала вторжения сеть переориентировалась на жителей западных стран, поддерживающих Украину, в том числе Францию.
В агентстве отметили, что сеть, которой дали название Portal Kombat, публикует материалы, оправдывающие вторжение российских войск в Украину и дискредитирующие украинское руководство.
При этом, согласно агентству, сайты не создают собственного контента, а распространяют публикации из трех типов источников: соцсетей российских или пророссийских деятелей, а также российских информационных агентств и органов власти. Так, в период с 23 июня по 19 сентября 2023 года на этих сайтах было опубликовано более 150 тысяч материалов.
Также в агентстве обратили внимание, что сайты, входящие в сеть, очень похожи друг на друга. Некоторые из них используют в качестве доменного имени слово «pravda», имеющего различные расширения в зависимости от языка, например, pravda-en.com для английского сайта и pravda-fr.com для французского.
В январе 2024 года французские власти обвинили Россию в «скоординированной кампании» по дезинформации после того, как Минобороны РФ заявило, что в результате российского удара по Харькову 16 января были убиты более 60 «иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники».