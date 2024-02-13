Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах приграничной территории

Власти Азербайджана вечером 12 февраля объявили об обстреле приграничной территории со стороны Армении. В распространенном Минобороны Азербайджана заявлении, пишет «Интерфакс», говорилось, что «подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района». Ранения, по данным азербайджанской стороны, получил один пограничник.

В Минобороны Армении заявили, что сообщений об обстреле азербайджанской территории не соответствуют действительности. При этом армянская сторона объявила, что это азербайджанские военные утром 13 февраля обстреляли ее территорию. «В результате открытого со стороны ВС Азербайджана огня в направлении Неркин Ханд (Сюникская область) двое военнослужащих ВС Армении погибли. Есть раненые», — заявили в Минобороны Армении.

Азербайджан и Армения регулярно обвиняют друг друга в обстрелах приграничной территории.

Две страны также многие годы вели спор о Нагорном Карабахе — непризнанной республике, в которой жили десятки тысяч этнических армян. В сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию, в ходе которой взял Нагорный Карабах под свой контроль. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

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